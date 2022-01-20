Актёры в восторге от работы над Horizon Forbidden West. Свежее видео игры

Sony представила ролик, в котором актёры Horizon Forbidden West рассказывают о работе над игрой. Те, кто играл кого-то из персонажей в первой части, вернулись, но есть и новые лица. Одной из них стала Керри-Энн Мосс, которая известна по роли Тринити.

Мосс не раскрыла свою героиню, но отметила, что это крайне интересный персонаж. Актриса осталась довольна, поскольку процесс работы над Тильдой её затянул.

В плане творчества это было очень увлекательно. Тильда полна загадок, но сейчас я не хочу ничего раскрывать.

Роль Элой исполнила Эшли Бёрч. Она рассказала, что её героиня изменилась, и это было необходимо показать. По словам Бёрч, у Элой отличная химия с Сайленсом, которого сыграл Лэнс Реддик. Каждый актёр предан своему делу и любит вселенную Horizon.

Мы недавно снимали сцену с десятью актёрами. Столько людей на площадке не было никогда.

Релиз Horizon Forbidden West состоится 18 февраля на PS4 и PS5.