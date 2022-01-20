Новый движок для LEGO Star Wars: The Skywalker Saga больше не будут использовать

Издание Polygon выпустило масштабный материал, посвящённый разработке LEGO Star Wards: The Skywalker Saga и взаимоотношениями внутри студии разработчиков.

Некоторые сотрудники TT Games пожаловались на компанию Warner Bros. Фирма якобы напрямую требовала от сотрудников кранчить (перерабатывать). Ещё работники недовольны, что к тестировщикам в студии относятся хуже, чем к остальным сотрудникам. Ранее были и совсем странные условия. Например, сотрудникам запрещали отвечать на звонки с рабочих мест и пользоваться телефоном.

Знаете, в чём главная проблема? В том, что кранч был преднамеренным.

Вся эта ситуация не обошла стороной и движок, на котором создавалась LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. На её разработку ушло пять лет, но, важно отметить, что движок больше не будут использовать. TT Games перейдёт на Unreal Engine.

Релиз LEGO Star Wards: The Skywalker Saga состоится 5 апреля на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. 20 января игра получила свежий геймплейный трейлер.

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