Новый движок для LEGO Star Wars: The Skywalker Saga больше не будут использовать

Издание Polygon выпустило масштабный материал, посвящённый разработке LEGO Star Wards: The Skywalker Saga и взаимоотношениями внутри студии разработчиков.
Некоторые сотрудники TT Games пожаловались на компанию Warner Bros. Фирма якобы напрямую требовала от сотрудников кранчить (перерабатывать). Ещё работники недовольны, что к тестировщикам в студии относятся хуже, чем к остальным сотрудникам. Ранее были и совсем странные условия. Например, сотрудникам запрещали отвечать на звонки с рабочих мест и пользоваться телефоном.
Знаете, в чём главная проблема? В том, что кранч был преднамеренным.
Вся эта ситуация не обошла стороной и движок, на котором создавалась LEGO Star Wars: The Skywalker Saga. На её разработку ушло пять лет, но, важно отметить, что движок больше не будут использовать. TT Games перейдёт на Unreal Engine.
Релиз LEGO Star Wards: The Skywalker Saga состоится 5 апреля на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. 20 января игра получила свежий геймплейный трейлер.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 20 января 2022
-
19:52
-
19:38
-
19:04
-
18:58
-
18:23
-
17:55
-
17:22
-
16:48
-
16:44
-
16:34
-
15:56
-
15:10
-
14:51
-
14:45
-
14:20
-
14:00
-
13:46
-
13:20
-
13:00
-
12:34
-
12:25
-
11:55
-
11:20
-
10:50
-
10:20
-
09:55
-
09:25
-
08:55
-
08:25
- 19 января 2022
-
20:05
-
19:22
-
18:28
-
18:12
-
17:33
-
17:14