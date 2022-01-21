Звезда «Шан-Чи» умоляет спасти StarCraft

Исполнитель главной роли в ленте «Шан-Чи и легенда десяти колец» Симу Лю опубликовал сообщение в своём «твиттере». В нём он буквально умоляет спасти франшизу StarCraft. Судя по всему, звезда Marvel большой поклонник культовой стратегической серии Blizzard.

Судя по всему, своим сообщением Лю попытался обратить внимание Microsoft на то, что пора возрождать горячо любимую поклонниками серию. Недавно компания Сатьи Наделлы приобрела Activision Blizzard, так что новая часть StarCraft действительно может быть в планах. Тем более что глава Xbox Фил Спенсер заинтересован в возрождении классических игр компании.

Последняя на данный момент часть серии — Legacy of the Void — вышла в 2015 году и стала эпилогом в трилогии StarCraft 2. С тех пор Blizzard выпустила ремастер самой первой игры с улучшенной графикой и мультиплеером, а затем совсем перестала говорить о будущем великой серии.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!