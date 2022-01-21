«Человек-паук: Нет пути домой» помог «Сорвиголове» попасть в глобальный топ сериалов
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Одним из сюрпризов «Человека-паука: Нет пути домой» стало появление Сорвиголовы в исполнении Чарли Кокса. Персонаж засветился на пару минут, но этого было достаточно, чтобы шоу «Сорвиголова» попало в топ-10 самых популярных сериалов США.
Компания Nielsen подсчитала, какие шоу были самыми просматриваемыми в Америке в период с 20 по 26 декабря. Восьмую позицию занял «Сорвиголова», а почётное золото забрал «Ведьмак».
- «Ведьмак» — 2,7 млрд минут просмотров
- «Эмили в Париже» — 938 млн минут просмотров
- «Соколиный глаз» — 938 млн минут просмотров
- «Колесо времени» — 638 млн минут просмотров
- «Затерянные космосы» — 490 млн минут просмотров
- «Лучший пекарь Британии» — 256 млн минут просмотров
- «Мир юрского периода: Меловой лагерь» — 256 млн минут просмотров
- «Сорвиголова» — 195 млн минут просмотров
- «Джим Гэффиган» — 186 млн минут просмотров
- «Бумажный дом» — 183 млн минут просмотров
Кстати, сам Сорвиголова стал частью киновселенной Marvel. Вероятно, мы увидим героя в будущих проектах Marvel Studios. Роль Мэтта Мёрдока, конечно, исполнит Чарли Кокс.
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