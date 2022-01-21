Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

«Человек-паук: Нет пути домой» помог «Сорвиголове» попасть в глобальный топ сериалов

«Человек-паук: Нет пути домой» помог «Сорвиголове» попасть в глобальный топ сериалов
Комментарии

Одним из сюрпризов «Человека-паука: Нет пути домой» стало появление Сорвиголовы в исполнении Чарли Кокса. Персонаж засветился на пару минут, но этого было достаточно, чтобы шоу «Сорвиголова» попало в топ-10 самых популярных сериалов США.

Компания Nielsen подсчитала, какие шоу были самыми просматриваемыми в Америке в период с 20 по 26 декабря. Восьмую позицию занял «Сорвиголова», а почётное золото забрал «Ведьмак».

  1. «Ведьмак» — 2,7 млрд минут просмотров
  2. «Эмили в Париже» — 938 млн минут просмотров
  3. «Соколиный глаз» — 938 млн минут просмотров
  4. «Колесо времени» — 638 млн минут просмотров
  5. «Затерянные космосы» — 490 млн минут просмотров
  6. «Лучший пекарь Британии» — 256 млн минут просмотров
  7. «Мир юрского периода: Меловой лагерь» — 256 млн минут просмотров
  8. «Сорвиголова» — 195 млн минут просмотров
  9. «Джим Гэффиган» — 186 млн минут просмотров
  10. «Бумажный дом» — 183 млн минут просмотров
Наши делают игры мирового уровня: какие хиты ждём от отечественных разработчиков Наши делают игры мирового уровня: какие хиты ждём от отечественных разработчиков

Кстати, сам Сорвиголова стал частью киновселенной Marvel. Вероятно, мы увидим героя в будущих проектах Marvel Studios. Роль Мэтта Мёрдока, конечно, исполнит Чарли Кокс.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022