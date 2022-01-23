Акционер создателей Fortnite и LoL может стать титульным спонсором «Барсы»

«Барселона» всё ещё не определилась с новым спонсором, который нанесёт свой логотип на майку клуба. По информации Diario Sport, им может стать китайская компания Tencent — акционер Epic Games и Riot Games.

С 1 июля Rakuten и Beko перестанут спонсировать «сине-гранатовых». Компании приносили клубу за сезон около 75 млн евро. Из-за этого «Барсе» нужно заключить новые рекламные контракты, чтобы улучшить и так непростое финансовое состояние клуба.

Одним из кандидатов на роль спонсора «Барселоны» стал китайский холдинг Tencent, который занимается онлайн-играми, социальными сетями, искусственным интеллектом и рекламой. Компании принадлежат разработчики League of Legends и Valorant из Riot Games, а также 40% Epic Games — создателей Fortnite и движка Unreal Engine.

Кроме того, «Барселона» рассматривает сделку с блокчейн-платформой Polkadot. Ранее сообщалось о том, что спонсором «сине-гранатовых» могут стать Spotify, Vegan Nations и другие.

Новость по теме «Барселона» хочет получать от нового титульного спонсора более € 55 млн в год

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!