Акционер создателей Fortnite и LoL может стать титульным спонсором «Барсы»

«Барселона» всё ещё не определилась с новым спонсором, который нанесёт свой логотип на майку клуба. По информации Diario Sport, им может стать китайская компания Tencent — акционер Epic Games и Riot Games.
С 1 июля Rakuten и Beko перестанут спонсировать «сине-гранатовых». Компании приносили клубу за сезон около 75 млн евро. Из-за этого «Барсе» нужно заключить новые рекламные контракты, чтобы улучшить и так непростое финансовое состояние клуба.
Одним из кандидатов на роль спонсора «Барселоны» стал китайский холдинг Tencent, который занимается онлайн-играми, социальными сетями, искусственным интеллектом и рекламой. Компании принадлежат разработчики League of Legends и Valorant из Riot Games, а также 40% Epic Games — создателей Fortnite и движка Unreal Engine.
Кроме того, «Барселона» рассматривает сделку с блокчейн-платформой Polkadot. Ранее сообщалось о том, что спонсором «сине-гранатовых» могут стать Spotify, Vegan Nations и другие.
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