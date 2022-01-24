Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

NVIDIA заметно подняла цены на видеокарты серии GeForce RTX 30 в Европе

NVIDIA заметно подняла цены на видеокарты серии GeForce RTX 30 в Европе
Комментарии

СМИ обратили внимание, что NVIDIA подняла цены на видеокарты из линейки GeForce RTX 30 в Европе. Примечательно, что компания не делала никаких анонсов, а просто молча повысила цены. Насколько ситуация повлияет на Россию, пока неизвестно.

Некоторые данные говорят о том, что подорожание устройств произойдёт и в Великобритании, но через какое-то время. В среднем цены на девайсы повысились примерно на 5,5%, однако самый высокий скачок наблюдается у модели RTX 3090.

Косплей недели: красавицы из Mortal Kombat, Overwatch и NieR: Automata Косплей недели: красавицы из Mortal Kombat, Overwatch и NieR: Automata

На какие видеокарты поднялись цены?

  • GeForce RTX 3060 Ti — с $ 473 до $ 496
  • GeForce RTX 3070 — с $ 586 до $ 620
  • GeForce RTX 3070 Ti — c $ 699 до $ 733
  • GeForce RTX 3080 — c $ 812 до $ 857
  • GeForce RTX 3080 Ti — с $ 1 264 до $ 1 433
  • GeForce RTX 3090 — с $ 1750 до $ 1863

Причину внезапного повышения цен NVIDIA не назвала. Вероятно, информация об этом появится позже.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022