NVIDIA заметно подняла цены на видеокарты серии GeForce RTX 30 в Европе

СМИ обратили внимание, что NVIDIA подняла цены на видеокарты из линейки GeForce RTX 30 в Европе. Примечательно, что компания не делала никаких анонсов, а просто молча повысила цены. Насколько ситуация повлияет на Россию, пока неизвестно.

Некоторые данные говорят о том, что подорожание устройств произойдёт и в Великобритании, но через какое-то время. В среднем цены на девайсы повысились примерно на 5,5%, однако самый высокий скачок наблюдается у модели RTX 3090.

На какие видеокарты поднялись цены?

GeForce RTX 3060 Ti — с $ 473 до $ 496

GeForce RTX 3070 — с $ 586 до $ 620

GeForce RTX 3070 Ti — c $ 699 до $ 733

GeForce RTX 3080 — c $ 812 до $ 857

GeForce RTX 3080 Ti — с $ 1 264 до $ 1 433

GeForce RTX 3090 — с $ 1750 до $ 1863

Причину внезапного повышения цен NVIDIA не назвала. Вероятно, информация об этом появится позже.

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