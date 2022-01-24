Elden Ring можно пробежать за 30 часов, но на изучение мира уйдут ещё десятки

PR-менеджер FromSoftware Ясухиро Китао посетил мероприятие Taipei Game Show 2022, на котором раскрыл некоторые подробности Elden Ring. По его словам, прохождение экшена по основному пути займёт примерно 30 часов.

Китао отметил, что для изучения всех зон открытого мира Elden Ring нужно ещё несколько десятков часов. Несмотря на это, пройти экшен на 100% с первого раза не получится из-за различных путей ближе к финалу. Игроки смогут перенести сохранения для старта нового цикла, в котором враги станут сложнее.

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Также на мероприятии Китао сказал, что Elden Ring «ушла на золото» и релиз уже не перенесут. На Taipei Game Show 2022 показали и геймплей экшена, нарезка которого появилась в Сети.

Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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