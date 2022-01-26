Авторы Elden Ring рассказали о балансе сложности в игре

24 января состоялась презентация Elden Ring на онлайн-выставке Taipei Game Show 2022. PR-менеджер FromSoftware Ясухиро Китао рассказал о длительности игры, а затем поделился информацией о степени сложности проекта. По его словам, авторы стремились сохранить знаменитую хардкорность серии Dark Souls, однако решили уменьшить общее количество раздражающих ситуаций.
Во время создания игрового мира к нам пришло понимание, что процесс его изучения способен подарить игрокам как море ярких эмоций, так и лишний стресс. Поэтому наша команда постаралась максимально избавиться от раздражающих ситуаций, ведь многие из противников и так очень сильны.
Самой сложной задачей стало размещение врагов таким образом, чтобы создавать запоминающиеся ситуации, но при этом не оказывать на игрока чрезмерного давления. Этот же принцип работы был применён и к расположению различных предметов и игровых событий. Мы до сих пор вносим корректировки в эти аспекты игрового дизайна.
Китао также рассказал о новой системе чекпоинтов в особо сложных локациях, во время прохождения которых игроки умрут не один раз. Чтобы не тратить время на беготню до места смерти, разработчики добавили специальные идолы, которые будут расположены гораздо ближе к наиболее труднопроходимым местам. А иногда можно будет воскреситься прямо на месте гибели, но в подробности Китао вдаваться не стал.
Elden Ring выйдет 25 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Ранее автор книг по «Колесу Времени» Брэндон Сандерсон рассказал, что хотел бы поработать над игрой вместо Джорджа Мартина.
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