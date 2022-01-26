Фильм «Мортал Комбат» получит продолжение

Warner Bros. всё-таки решила дать зелёный свет продолжению прошлогодней экранизации «Мортал Комбат». Сценарий наняли писать Джереми Слейтера, который сейчас готовится к премьере сериала «Лунный рыцарь» для Marvel Studios.

Пока компания не готова называть даже примерные сроки выпуска сиквела, однако в целом такие долгие раздумия удивляют — лента в прошлом году показала неплохие результаты в кинотеатрах, а также рекордные цифры в сервисе HBO Max. Фильм был одним из первых, кого показывали сразу в офлайне и онлайне.

При этом первая часть закончилась на полуслове — турнир смертельной битвы так и не начался, что явно приберегли для сиквела. Не исключено, что премьеру продолжения фильмы приурочат к выпуску следующей части игры Mortal Kombat — сейчас на ней работает студия NetherRealm.