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В кооперативную Rainbow Six Extraction можно будет сыграть полностью бесплатно

В кооперативную Rainbow Six Extraction можно будет сыграть полностью бесплатно
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Спустя неделю после выхода Ubisoft решила похвастаться успехами Rainbow Six Extraction. Так, в кооперативный шутер сыграли уже более 3 млн игроков. Компания также выпустила Buddy Pass — он даёт возможность обладателю игры пригласить двух друзей и играть с ними на протяжении двух недель полностью бесплатно.

В Rainbow Six Extraction за первую неделю собралось более трёх миллионов игроков! Большое спасибо нашим поклонникам, но это только начало! С 28 января действует наш Buddy Pass. Пригласите двух своих друзей и играйте с ними на любой платформе полностью бесплатно в течение двух недель!
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Компания отметила, что после покупки весь прогресс у двух друзей перенесётся в полную версию.

Rainbow Six Extraction поступила в продажу 20 января 2022 года на ПК и консолях. Проект также доступен в сервисе Game Pass.

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