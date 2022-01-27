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Сценарий ремейка «Готики» напишет создатель модов для Skyrim

Сценарий ремейка «Готики» напишет создатель модов для Skyrim
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Николас Лицау, который создавал крупную модификацию Enderal для The Elder Scrolls 5: Skyrim, работает над ремейком «Готики». Об этом он рассказал на странице в «Фейсбуке».

Лицау возглавлял разработку мода Enderal с 2011 по 2019 год, а потом перешёл в студию Alkimia Interactive. На данный момент он занимается написанием сценария ремейка «Готики».

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Авторы проекта давно о нём не рассказывали. В начале декабря Alkimia Interactive показала обновлённого ползуна, который выглядит устрашающе. Больше подробностей игры появится в 2022 году. У ремейка «Готики» всё ещё нет даты выхода. Релиз игры должен состояться на ПК, PS5 и Xbox Series.

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