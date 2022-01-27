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Фото: Хидео Кодзима получил подарок из России — милый костюм единорога

Фото: Хидео Кодзима получил подарок из России — милый костюм единорога
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27 января геймдизайнер Хидео Кодзима и его ассистент опубликовали забавные фотографии c подарком от команды «ВКонтакте». Кодзима примерил розовый костюм единорога и, судя по всему, проработал в нём весь день.

На своей странице в «Твиттере» геймдизайнер рассказал, что получил подарок из России. По словам Кодзимы, костюм очень тёплый. Посылка адресована лично Хидео Кодзиме и подписана как «редкий экземпляр».

Это не первый подарок, который «ВКонтакте» делала геймдизайнеру. В конце октября появились фотографии с бомбером и надписью «гений», который Кодзима надевал несколько раз. Теперь в его гардеробе будет красоваться розовый костюм единорога.

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