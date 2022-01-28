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В Fortnite появился Зеленый гоблин — враг Человека-паука и злодей марвел

В Fortnite появился Зелёный Гоблин — враг Человека-паука
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Зелёный Гоблин добрался до вселенной Fortnite. Разработчики добавили скин и полную экипировку знаменитого противника Человека-паука. В неё входят:

  • костюм Зелёного Гоблина;
  • украшение на спину «Тыквенная бомба»;
  • тыквоголовая кирка;
  • дельтаплан Гоблина;
  • эмоция «Тыквы наизготовку!».

Приобрести экипировку можно как по отдельности, так и в составе комплекта за 2100 В-баксов. В подарок игроки также получат специальный загрузочный экран вместе со злодеем под названием «Нападение Гоблина».

Ранее авторы добавили в игру облик Вай из League of Legends, а точнее, её образ из сериала «Аркейн». Вместе с ней в королевскую битву вернулась сестра Джинкс, которая изначально появилась в ноябре.

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