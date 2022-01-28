В Fortnite появился Зелёный Гоблин — враг Человека-паука

Зелёный Гоблин добрался до вселенной Fortnite. Разработчики добавили скин и полную экипировку знаменитого противника Человека-паука. В неё входят:

костюм Зелёного Гоблина;

украшение на спину «Тыквенная бомба»;

тыквоголовая кирка;

дельтаплан Гоблина;

эмоция «Тыквы наизготовку!».

Приобрести экипировку можно как по отдельности, так и в составе комплекта за 2100 В-баксов. В подарок игроки также получат специальный загрузочный экран вместе со злодеем под названием «Нападение Гоблина».

Ранее авторы добавили в игру облик Вай из League of Legends, а точнее, её образ из сериала «Аркейн». Вместе с ней в королевскую битву вернулась сестра Джинкс, которая изначально появилась в ноябре.

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