В Fortnite появился Зелёный Гоблин — враг Человека-паука
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Зелёный Гоблин добрался до вселенной Fortnite. Разработчики добавили скин и полную экипировку знаменитого противника Человека-паука. В неё входят:
- костюм Зелёного Гоблина;
- украшение на спину «Тыквенная бомба»;
- тыквоголовая кирка;
- дельтаплан Гоблина;
- эмоция «Тыквы наизготовку!».
Приобрести экипировку можно как по отдельности, так и в составе комплекта за 2100 В-баксов. В подарок игроки также получат специальный загрузочный экран вместе со злодеем под названием «Нападение Гоблина».
Ранее авторы добавили в игру облик Вай из League of Legends, а точнее, её образ из сериала «Аркейн». Вместе с ней в королевскую битву вернулась сестра Джинкс, которая изначально появилась в ноябре.
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