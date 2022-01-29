Создатели Dying Light 2 полноценно показали игру на PS4 и Xbox One

Разработчики Dying Light 2 перед скорым релизом зомби-экшена показали геймплей на консолях прошлого поколения. Среди них PS4, PS4 Pro, Xbox One и Xbox One X.

В первой части ролика авторы продемонстрировали нарезку паркура, сражений и мирные сцены в разное время суток. Во второй половине продемонстрировали бег по крышам без склеек. Судя по видео, Dying Light 2 работает стабильно на всех консолях прошлого поколения. Стандартные PS4 и Xbox One уступают в разрешении и уровне детализации.

Ранее создатели показали режимы графики экшена на PS5. Они предложат настоящее 4K-разрешение, рейтрейсинг или 60 кадров в секунду.

Dying Light 2 выйдет 4 февраля на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Разработчики уже расскрыли время релиза в разных регионах и дату предзагрузки.

Новость по теме Для Dying Light 2 анонсировали план на первые месяцы — в июне выйдет сюжетное DLC

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!