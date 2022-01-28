Во сколько точно выйдет Dying Light 2
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Релиз Dying Light 2 всё ближе, и для удобства игроков разработчики решили опубликовать точную дату выхода проекта на всех платформах, а также рассказать о старте предзагрузки.
Так, на ПК в проект уже можно будет сыграть 4 февраля в 3:00 мск. На PS4 и PS5 доступ к игре разблокируется на три часа раньше — в 00:00 мск. Предзагрузка проекта стартует 2 февраля на обеих платформах — при этом на Xbox она уже началась.
Ранее авторы рассказали об уличном арте и проработке живописного мира игры, а также анонсировали план на первые месяцы — первое дополнение выйдет уже в июне. Поддерживать Dying Light 2 хотят как минимум 5 лет.
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