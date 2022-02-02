СМИ: съёмки второго сезона «Локи» начнутся летом 2022 года

14 июля 2021 года вышел последний эпизод первого сезона «Локи». В финале авторы заявили, что персонаж обязательно вернётся, однако никаких деталей о продолжении мы так и не получили.
По данным Backstage, в данный момент ведётся подготовка к новому сезону сериала. Локацию уже выбрали — сниматься шоу будет в студии Pinewood, Великобритания. Если всё пойдёт по плану, то съёмки должны начаться уже летом 2022 года. Каких-либо сюжетных подробностей пока нет, и вряд ли они появятся в ближайшее время.
Ожидать выхода второго сезона в этом году точно не стоит. До продолжения «Локи» Marvel выпустит как минимум «Лунного рыцаря», «Женщину-Халка», «Мисс Марвел» и «Секретное вторжение».
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