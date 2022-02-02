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В бете Steam расширили интерфейс. Теперь там есть размер игры

В бете Steam расширили интерфейс. Теперь там есть размер игры
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Для бета-версии Steam выпустили свежее обновление. Апдейт не особо крупный, однако он изменил некоторые элементы на страницах, чтобы стало удобнее.

Так, например, теперь на страницах игр будет сразу указан их размер. Ранее информация о размере указывалась только после выбора установки. Вместе с этим сразу можно узнать синхронизацию с облачным Steam Cloud. Также запускать игры в офлайн-режиме станет намного быстрее.

Ещё улучшения коснутся синхронизации с «облаком» даже при автономном режиме и настройки контроллеров, сделав их более гибкими.

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Обновление должно добраться и до полной версии Steam. Когда это произойдёт, неизвестно. Вероятно, Valve нужно больше времени на тестирование нововведённых функций.

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