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Cyberpunk 2077 запустилась на Steam Deck лучше, чем на вашем ПК

Cyberpunk 2077 запустилась на Steam Deck лучше, чем на вашем ПК
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Пользователь RepsUp100 опубликовал на своём канале геймплейный отрезок из Cyberpunk 2077, записанный на Steam Deck. В ролике можно увидеть редактор персонажа, выбор жизненного пути и начальные сцены.

Судя по всему, игра будет работать на Steam Deck достаточно стабильно. На представленном фрагменте не видно критических багов или падения частоты кадров. Возможно, на сценах с экшеном или в открытом мире ситуация изменится.

4 февраля в сети появились фото, на которых Steam Deck сравнили с Nintendo Switch, PSP, PS Vita и бананом. Продажи портативного ПК стартуют 28 февраля. Купить портативный ПК смогут жители США, Канады, Великобритании и ряда государств Евросоюза. Доберётся ли устройство до России, неизвестно.

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