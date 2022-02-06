Steam начнёт показывать точный размер игры до её установки
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Valve продолжает добавлять в Steam новые функции для удобства игроков. В последнем бета-обновлении разработчики решили улучшить информативность интерфейса в библиотеках пользователей. Теперь сервис показывает точный размер игры ещё до установки, а не после её начала, как было раньше.
Точный размер дистрибутива Cyberpunk 2077
В данный момент нововведение могут увидеть игроки, участвующие в бета-тестировании Steam. Для всех остальных геймеров обновление должно выйти уже совсем скоро. Вместе с точным размером игры авторы также добавят визуальное отображение синхронизации облачных сохранений без запуска того или иного проекта.
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