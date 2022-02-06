Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров За Красную машину! Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Steam начнёт показывать точный размер игры до её установки

Steam начнёт показывать точный размер игры до её установки
Комментарии

Valve продолжает добавлять в Steam новые функции для удобства игроков. В последнем бета-обновлении разработчики решили улучшить информативность интерфейса в библиотеках пользователей. Теперь сервис показывает точный размер игры ещё до установки, а не после её начала, как было раньше.

Точный размер дистрибутива Cyberpunk 2077

Точный размер дистрибутива Cyberpunk 2077

В данный момент нововведение могут увидеть игроки, участвующие в бета-тестировании Steam. Для всех остальных геймеров обновление должно выйти уже совсем скоро. Вместе с точным размером игры авторы также добавят визуальное отображение синхронизации облачных сохранений без запуска того или иного проекта.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022