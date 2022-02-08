В World of Warcraft стартовал ивент «Любовная Лихорадка» с новым боссом и наградами

Blizzard объявила о старте нового ивента в World of Warcraft под названием «Любовная Лихорадка» — его посвятили Дню святого Валентина. Он продится до 21 февраля. В течение этого времени игроки будут получать специальные ежедневные награды за прохождение заданий. Среди них не только золото и опыт, но и знаки любви, на которые можно приобрести праздничные предметы.

Также игроки могут сразиться с сезонным боссом — аптекарем Хаммелом. За победу над ним геймеры получат коробочку в виде сердца с уникальными подарками. Сразиться с боссом могут персонажи 10-го уровня и выше. Помимо него, у игроков откроется цепочка заданий, посвящённая новоприбывшим гоблинам в Королевской химической компании. Картель Хитрой Шестерёнки подозревает, что с ними что-то не так, и просит провести расследование.

В WoW Classic событие пройдёт с 11 по 16 февраля. Представители Орды и Альянса могут принять участие в игровом событии в Оргриммаре или Штормграде.

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