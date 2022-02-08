13% пользователей Steam уже перешли на Windows 11

Valve обновила ежемесячную статистику железа пользователей Steam. По данным компании, около 13,5% игроков перешли на Windows 11 — и число растёт с каждым днём. Тем временем доля Windows 10 продолжает падать — за последний месяц она потеряла около 3,9% пользователей.

Самые популярные ОС пользователей Steam

Windows 10 — 77,8% (-3,9%). Windows 11 — 13,5% (+3,4%). Windows 7 — 3,7% (+0,49).

Что касается самых популярных видеокарт, то лидерство продолжает удерживать NVIDIA GeForce GTX 1060 — 7,5%. Дальше идут GTX 1650 и GTX 1050 Ti.

Самые популярные видеокарты пользователей Steam

NVIDIA GeForce GTX 1060 — 7,5% (-0,38%). NVIDIA GeForce GTX 1650 — 6,13% (+0,37%). NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti — 5,64% (+0,08%).

Самым популярным разрешением экрана остаётся 1080p (67%), а Oculus Quest 2 — самый популярный шлем виртуальной реальности (46%).

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!