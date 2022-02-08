13% пользователей Steam уже перешли на Windows 11
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Valve обновила ежемесячную статистику железа пользователей Steam. По данным компании, около 13,5% игроков перешли на Windows 11 — и число растёт с каждым днём. Тем временем доля Windows 10 продолжает падать — за последний месяц она потеряла около 3,9% пользователей.
Самые популярные ОС пользователей Steam
- Windows 10 — 77,8% (-3,9%).
- Windows 11 — 13,5% (+3,4%).
- Windows 7 — 3,7% (+0,49).
Что касается самых популярных видеокарт, то лидерство продолжает удерживать NVIDIA GeForce GTX 1060 — 7,5%. Дальше идут GTX 1650 и GTX 1050 Ti.
Самые популярные видеокарты пользователей Steam
- NVIDIA GeForce GTX 1060 — 7,5% (-0,38%).
- NVIDIA GeForce GTX 1650 — 6,13% (+0,37%).
- NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti — 5,64% (+0,08%).
Самым популярным разрешением экрана остаётся 1080p (67%), а Oculus Quest 2 — самый популярный шлем виртуальной реальности (46%).
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