В России хотят контролировать магазины Steam, PlayStation и Xbox

8 февраля издание ТААС сообщило о желании Общественной палаты РФ контролировать Steam, PlayStation, Xbox и Origin. Площадки хотят наделить статусом аудиовизуальных сервисов.

Ситуацию прокомментировал глава рабочей группы Общественной палаты РФ по защите прав пользователей интернета Александр Малькевич. Он считает, что данные площадки ничем не отличаются от Netflix.

Совершенно очевидно, что игровые онлайн-сервисы Steam, Origin, PlayStation и Xbox нужно наделить правами и обязанностями аудиовизуальных сервисов, потому что они распространяют контент на очень большое число пользователей. Чем они тогда отличаются от условного Netflix? Подобные сервисы показывают фильмы и сериалы, а игровые площадки также распространяют аудио- и видеоинформацию.

Steam, PlayStation, Xbox и Origin хотят как бы «приземлить». Такая идея пришла после сообщения от женщины. Она рассказала, что её 12-летний сын играл в непристойную игру в Steam. Проект оказался «шутером, в сюжете которого альтернативная история, смешанная с откровенной порнографией».

Также Роскомнадзор обязал зарубежные компании с суточной аудиторией более 500 тыс. пользователей открыть свои представительства в России. В этот список входят Google, Apple, Meta Platforms, Twitter, TikTok и Telegram.

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