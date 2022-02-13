Valve дала умельцам файлы для печати Steam Deck на 3D-принтере

Перед релизом Steam Deck компания Valve опубликовала файлы САПР. Они позволят владельцам 3D-принтеров печатать корпусы портативного ПК.
Файлы включают в себя STP-модель, STL-модель и DWG-чертежи для справки и доступны для использования по лицензии Creative Commons. В сообщение Valve отмечает, что уже с нетерпением ждёт творений сообщества.
Фото: Valve
В самих файлах Valve оставила заметку, которая предупреждает умельцев от вмешательства во внутренности Steam Deck. Владельцы могут снять заднюю крышку устройства и делать с ним что хотят, но нанесённый при этом ущерб не попадает под гарантию. К сообщению компания приложила ранее опубликованное видео по открытию корпуса.
Продажи Steam Deck начнутся 25 февраля в странах первой волны, среди которых США, Канада, Великобритания и несколько государств Европы. Когда портативный ПК появится в России, пока неизвестно.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 13 февраля 2022
-
19:32
-
19:07
-
18:34
-
17:41
-
17:03
-
15:47
-
15:01
-
14:22
-
13:17
-
12:28
- 12 февраля 2022
-
19:01
-
18:34
-
17:28
-
15:56
-
15:23
-
14:21
-
13:20
-
12:35
- 11 февраля 2022
-
22:35
-
21:46
-
21:33
-
21:07
-
20:43
-
19:32
-
19:31
-
18:52
-
18:38
-
18:25
-
17:42
-
17:39
-
17:20
-
17:05
-
16:56
-
16:16
-
15:52