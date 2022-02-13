Valve дала умельцам файлы для печати Steam Deck на 3D-принтере

Перед релизом Steam Deck компания Valve опубликовала файлы САПР. Они позволят владельцам 3D-принтеров печатать корпусы портативного ПК.

Файлы включают в себя STP-модель, STL-модель и DWG-чертежи для справки и доступны для использования по лицензии Creative Commons. В сообщение Valve отмечает, что уже с нетерпением ждёт творений сообщества.

Фото: Valve

В самих файлах Valve оставила заметку, которая предупреждает умельцев от вмешательства во внутренности Steam Deck. Владельцы могут снять заднюю крышку устройства и делать с ним что хотят, но нанесённый при этом ущерб не попадает под гарантию. К сообщению компания приложила ранее опубликованное видео по открытию корпуса.

Продажи Steam Deck начнутся 25 февраля в странах первой волны, среди которых США, Канада, Великобритания и несколько государств Европы. Когда портативный ПК появится в России, пока неизвестно.

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