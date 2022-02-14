Новый тизер и официальный постер «Лунного рыцаря» — новичка киновселенной Marvel

Marvel представила новый тизер «Лунного рыцаря» с Оскаром Айзеком. Авторы показали новые кадры из сериала и ещё раз продемонстрировали необычную для проектов студии жестокость. В этом плане шоу напоминает «Сорвиголову».

Сериал расскажет историю новичка киновселенной Marvel по имени Марк Спектор. Это бывший морпех, который чуть не погиб во время выполнения спецоперации в Египте. Его спас бог Луны — Хонсу и потребовал, чтобы Марк стал его земным воплощением — Лунным рыцарем. Главным противником героя станет Солнечный король, управляющий огненной стихией. Его роль исполнил Итан Хоук.

Новый тизер

Премьера «Лунного рыцаря» состоится 30 марта на Disney+. В первый сезон войдут шесть эпизодов.

Официальный постер

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