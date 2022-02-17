Трейлер сериала по «Властелину колец» посмотрели 257 млн раз за первые сутки

Руководитель отдела по маркетингу в Amazon Уконва Оджо заявила, что первый трейлер сериала «Властелин колец: Кольца власти» посмотрели около 257 млн раз за первые 24 часа после его выхода. По её словам, реакция на ролик была «невероятной», и компания очень довольна цифрами, которые смог показать тизер.

Представляя тизер, мы хотели занять место в эпицентре поп-культуры, оставаясь при этом верными вселенной Толкина. Было очень здорово видеть невероятную реакцию фанатов на все наши промо-материалы, которыми мы поделились за последнее время.

Если количество просмотров действительно достигло такой цифры, то трейлер сериала стал самым популярным роликом в истории «Супербоула» — финальной игры в Национальной футбольной лиге США. К сожалению, Оджо не прокомментировала реакцию на трейлер сериала на YouTube — ранее фанаты организовали целый флэшмоб с одной и той же цитатой Толкина о природе зла. У ролика, к слову, уже 90 тысяч лайков и 73 тысячи дизлайков.

Премьера «Колец власти» состоится 2 мая на Amazon Prime. Шоу расскажет о событиях Второй эпохи Средиземья, произошедших за несколько тысяч лет до путешествия Бильбо Бэггинса.

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