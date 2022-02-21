Больше без скидок в 99%. В Steam меняют политику распродаж
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В начале февраля Valve объявила о скором изменении политики скидок для разработчиков и издателей, а теперь стали известны детали грядущих нововведений.
Глобально всё сводится к тому, что между любыми изменениями цены должно пройти 28 дней — будь то предыдущая скидка или изменение стоимости продукта в любом регионе. Теперь до следующей акции обязательно должно пройти хотя бы четыре недели.
А теперь чуть подробнее об изменениях, которые произойдут с 28 марта.
- Нельзя ставить скидки больше 90% или меньше 10%;
- Скидка не может действовать больше двух недель или меньше одного дня;
- Перерыв между скидками сократится с шести до четырёх недель;
- После повышения цены в любой стране ближайшая скидка может появиться только спустя 28 дней;
- В честь релиза можно поставить скидку, но следующей придётся ждать 28 дней;
- На больших распродажах игры не могут получать скидки, если они вышли меньше 28 дней назад;
- Цена не может меняться во время акций.
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