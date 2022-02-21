Матч-центр Новости Видео Герои сборной на ОИ-22 Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Steam меняют политику скидок. Что именно поменяется?

Больше без скидок в 99%. В Steam меняют политику распродаж
Комментарии

В начале февраля Valve объявила о скором изменении политики скидок для разработчиков и издателей, а теперь стали известны детали грядущих нововведений.

Глобально всё сводится к тому, что между любыми изменениями цены должно пройти 28 дней — будь то предыдущая скидка или изменение стоимости продукта в любом регионе. Теперь до следующей акции обязательно должно пройти хотя бы четыре недели.

А теперь чуть подробнее об изменениях, которые произойдут с 28 марта.

  • Нельзя ставить скидки больше 90% или меньше 10%;
  • Скидка не может действовать больше двух недель или меньше одного дня;
  • Перерыв между скидками сократится с шести до четырёх недель;
  • После повышения цены в любой стране ближайшая скидка может появиться только спустя 28 дней;
  • В честь релиза можно поставить скидку, но следующей придётся ждать 28 дней;
  • На больших распродажах игры не могут получать скидки, если они вышли меньше 28 дней назад;
  • Цена не может меняться во время акций.
Обзор Northgard — отличной стратегии в лучших традициях Blizzard, которую никто не заметил Обзор Northgard — отличной стратегии в лучших традициях Blizzard, которую никто не заметил
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022