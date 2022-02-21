Больше без скидок в 99%. В Steam меняют политику распродаж

В начале февраля Valve объявила о скором изменении политики скидок для разработчиков и издателей, а теперь стали известны детали грядущих нововведений.

Глобально всё сводится к тому, что между любыми изменениями цены должно пройти 28 дней — будь то предыдущая скидка или изменение стоимости продукта в любом регионе. Теперь до следующей акции обязательно должно пройти хотя бы четыре недели.

А теперь чуть подробнее об изменениях, которые произойдут с 28 марта.