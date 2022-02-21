В Final Fantasy 14 не планируют добавлять NFT
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Тема NFT-токенов становится всё более злободневной, и многие разработчики уже используют все возможности технологии в своих проектах. Недавно авторы Final Fantasy 14 провели стрим. На нём геймдиректор Наоки Ёсида объявил, что создатели «Финалки» не планируют добавлять NFT в игру.
Мы не намерены внедрять NFT-элементы. Так что если вы были обеспокоены этой темой, то я могу прямо заявить, что в данный момент у нас нет никаких планов по добавлению подобной технологии в игру.
Также создатели объявили о возвращении бесплатного пробного доступа к игре уже 22 февраля. Ранее его убирали из-за невероятно высокой нагрузки на сервера.
Final Fantasy 14 доступна на консолях PlayStation и ПК.
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