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Джордж Лукас переживал за судьбу Грогу в «Мандалорце»

Джордж Лукас переживал за судьбу Грогу в «Мандалорце»
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Джордж Лукас признался, что переживал за будущее Грогу в «Мандалорце» — создатель «Звёздных войн» хотел, чтобы у малыша было полноценное джедайское обучение, однако в первом сезона сериала на это даже не было намёков.

Как рассказал один из создателей сериала Дейв Филони, Лукас в диалоге с ним выразил свою озабоченность в отношении Грогу. О разговоре стало известно благодаря книге The Art of The Mandalorian: Season 2.

Однажды я общался с Джорджем о ребёнке. Он очень хотел, чтобы у дитя было полноценное обучение.

Скорее всего, как считают многие поклонники, Филони и так собирался вести историю в это русло, однако слова наставника наверняка придали постановщику большей уверенности в выбранном направлении.

Далее следуют спойлеры финала второго сезона «Мандалорца» и первого сезона «Книги Бобы Фетта».

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В конце «Мандалорца» Люк Скайуокер забирает Грогу для обучения малыша, однако уже в «Книге Бобы Фетта» ребёнок самостоятельно решает свою судьбу — он решил променять тренировки, чтобы вернуться к Мандо и продолжать приключения вместе.

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Премьера третьего сезона «Мандалорца» ожидается в конце 2022 года.

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