Магуайр, Гарфилд или Холланд носил накладную задницу в «Человеке-пауке: Нет пути домой»

В эфире передачи «Поздняя ночь с Сетом Майерсом» Том Холланд рассказал, что один из Паучков носил накладную задницу на съёмках фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Сперва зад его впечатлил, однако актёр очень быстро распознал в нём муляж. Холланд не стал говорить, у кого именно была накладка, и предложил зрителям разрешить загадку самостоятельно.

Я не стану говорить, у кого, но у одного из нас в костюме была накладная задница. Вы можете догадаться об этом сами. Помню, как впервые увидел её на съёмочной площадке и поразился. Но уже через секунду подумал: «Стоп, нет, она точно не настоящая».

В ответ на это Майерс пошутил, что таким образом Холланд повышает сборы картины. Ведь теперь люди просто обязаны ещё раз сходить в кино и внимательно вглядеться в зад каждого из актёров.

Вместе с Холландом в «Нет пути домой» также сыграли Эндрю Гарфилд и Тоби Магуайр. Вполне вероятно, что накладную задницу носил кто-то из двух прошлых исполнителей роли Паучка.

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