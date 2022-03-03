Российские зрители массово занижают рейтинг «Бэтмена» на «Кинопоиске»

2 марта в кинотеатрах РФ должна была состояться долгожданная премьера «Бэтмена» Мэтта Ривза. Однако всего за день до старта проката Warner Bros. отменила показ картины из-за ситуации на Украине. Студия не уточнила, выйдет ли фильм когда-нибудь в России, и что произойдёт с дальнейшими лентами компании.

Новость по теме Warner Bros. отменила показ «Бэтмена» Мэтта Ривза в России

На киносайтах «Бэтмену» уже можно ставить оценки, и пользователи охотно это делают. На момент публикации заметки на сайте IMDb средний балл составляет 8,9/10 при 11 тыс. оценок. А на отечественном «Кинопоиске» — 6,8/10 при 2900 оценок. Однако подробный анализ показал: 43% пользователей поставили картине наименьший балл. Таким образом они, видимо, протестуют против решения Warner Bros. не показывать фильм в России. При этом многие поставили и максимальную оценку. Неясно, отреагирует ли российский сервис на сложившуюся ситуацию.

Диаграмма оценок «Бэтмена» на «Кинопоиске»

Ранее Джеффри Райт, исполнивший в картине роль комиссара Гордона, призвал Warner Bros. выпустить «Бэтмена» в России. По его словам, выход такого фильма стал возможен в том числе благодаря свободе слова.

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