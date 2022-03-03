Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В Epic Games Store дарят две игры и DLC

В Epic Games Store дарят две игры и DLC
Комментарии

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 10 марта можно бесплатно забрать аж две игры и набор для Dauntless c тремя днями членства в VIP-клубе.

Первым проектом в раздаче стала Black Widow: Recharged. Игра представляет собой стильную аркаду, в которой нужно проходить уровни и сражаться с противниками. Тайтл выступает переосмыслением классики с новыми механиками, ярким визуальным оформлением, свежими способностями и саундтреком. Доступна и совместная игра.

Как теперь покупать игры в Steam, PS Store, Nintendo eShop и других магазинах Как теперь покупать игры в Steam, PS Store, Nintendo eShop и других магазинах

Вторая игра — Centipede: Recharged от авторов Black Widow: Recharged. В этой аркаде предстоит отстреливать жуков и набирать очки. В проекте множество усилителей способностей и средств для сражений. Проходить Centipede: Recharged тоже можно вместе с друзьями.

Небольшим, но приятным бонусом для пользователей Epic Games Store станет эпический набор Следопыта в игре Dauntless. С 10 марта бесплатный лот займёт градостроительный симулятор Cities: Skylines.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022