В Epic Games Store дарят две игры и DLC

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. До 10 марта можно бесплатно забрать аж две игры и набор для Dauntless c тремя днями членства в VIP-клубе.

Первым проектом в раздаче стала Black Widow: Recharged. Игра представляет собой стильную аркаду, в которой нужно проходить уровни и сражаться с противниками. Тайтл выступает переосмыслением классики с новыми механиками, ярким визуальным оформлением, свежими способностями и саундтреком. Доступна и совместная игра.

Вторая игра — Centipede: Recharged от авторов Black Widow: Recharged. В этой аркаде предстоит отстреливать жуков и набирать очки. В проекте множество усилителей способностей и средств для сражений. Проходить Centipede: Recharged тоже можно вместе с друзьями.

Небольшим, но приятным бонусом для пользователей Epic Games Store станет эпический набор Следопыта в игре Dauntless. С 10 марта бесплатный лот займёт градостроительный симулятор Cities: Skylines.

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