Новая игра от создателей NieR: Automata из PlatinumGames провалилась

Новая игра от создателей NieR: Automata — Babylon's Fall — вышла 3 марта на ПК и консолях. Судя по всему, проект с треском провалился: в Steam у игры всего лишь 89 обзоров. Да и те — в «смешанной категории». Пиковый онлайн проекта составил 650 человек — крошечная цифра для такой игры. Консольных данных о Babylon's Fall пока нет.

Пользователи тем временем ругают практически все элементы игры: от геймплея до очень невыразительной графики и повсеместных микротранзакций. Многие отмечают, что Babylon's Fall выглядит как бесплатный проект эпохи PS2 — но не как игра 2022 года за пять тысяч рублей. На момент публикации заметки у продукта 54% положительных рецензий на основе 89 отзывов.

Пресса же как будто пропустила выход проекта. На агрегаторе Metacritic у Babylon's Fall всего лишь две рецензии: 2/10 и 8/10. Обозреватель TheGamer ругает проект за скучный сюжет, никудышную графику и странный дизайн. Автор Gamers Heroes называет свой опыт в игре «странным», при этом он отмечает, что определённое удовольствие игра ему всё же доставила.

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