Облачные сохранения Steam могут стереть прогресс в Elden Ring

Bandai Namco опубликовала предупреждение для игроков Elden Ring в Steam о возможной потере прогресса. Ошибка связана с неправильной работой облачного сохранения.
При этой ошибке сохранённые файлы на компьютере конфликтуют с облачными, что иногда происходит и с другими играми в Steam. Чтобы не потерять прогресс в Elden Ring, игроку нужно выбрать данные с последним временем обновления.
Если последнее сохранение находится на ПК, его нужно загрузить в облако и наоборот. В этих случаях данные синхронизируются и прогресс не потеряется.
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Вчера игроки из России начали жаловаться на принудительные возвраты экшена в Steam.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
- 6 марта 2022
-
13:52
-
13:01
-
12:31
-
02:08
-
00:07
- 5 марта 2022
-
18:55
-
18:05
-
17:01
-
17:00
-
15:33
-
14:47
-
14:01
-
13:17
-
12:37
-
11:14
-
11:03
- 4 марта 2022
-
21:21
-
21:15
-
20:37
-
19:48
-
19:44
-
19:12
-
18:31
-
18:20
-
18:09
-
17:29
-
17:09
-
16:58
-
16:36
-
16:00
-
15:59
-
15:12
-
14:56
-
14:42
-
14:06