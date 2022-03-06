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Облачные сохранения Steam могут стереть прогресс в Elden Ring

Облачные сохранения Steam могут стереть прогресс в Elden Ring
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Bandai Namco опубликовала предупреждение для игроков Elden Ring в Steam о возможной потере прогресса. Ошибка связана с неправильной работой облачного сохранения.

При этой ошибке сохранённые файлы на компьютере конфликтуют с облачными, что иногда происходит и с другими играми в Steam. Чтобы не потерять прогресс в Elden Ring, игроку нужно выбрать данные с последним временем обновления.

Если последнее сохранение находится на ПК, его нужно загрузить в облако и наоборот. В этих случаях данные синхронизируются и прогресс не потеряется.

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Вчера игроки из России начали жаловаться на принудительные возвраты экшена в Steam.

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