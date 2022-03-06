Бета Gotham Knights ненадолго появилась в базе Steam

Бета-версию кооперативной Gotham Knights обнаружили в Steam, после чего она пропала, сообщило издание PCGamesN. Информация о находке появилась на Reddit, но система посчитала пост спамом.
Несмотря на это, данные о загрузке тестовой версии Gotham Knights сохранились в сервисе SteamDB. Экшен добавили в магазин Valve 4 марта и скрыли через несколько минут. За это время один из игроков успел узнать, что игра занимает более 82 ГБ.
Фото: SteamDB
Gotham Knights создают разработчики Batman: Arkham Origins из студии Warner Bros. Games Montreal. События кооперативного боевика разворачиваются после смерти Бэтмена. На защиту Готэма встали Бэтгёрл, Робин, Найтвинг и Красный колпак.
Ранее художник Gotham Knights показал концепт-арты экшена. При этом он случайно раскрыл дату выхода игры весной 2022 года.
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