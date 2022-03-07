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Инсайдер: Microsoft планирует активно развивать серию Fallout

Инсайдер: Microsoft планирует активно развивать серию Fallout
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Известный инсайдер Джефф Грабб поделился новыми слухами о серии Fallout. По его словам, Microsoft заинтересована во франшизе и планирует её активно развивать.

Издательство не желает ждать новых частей по пять лет, поэтому разрабатывать новые игры будут сразу несколько студий. Например, параллельно с Fallout 5 от Bethesda будет создаваться Fallout New Vegas 2 от другой команды. Для разработки последней Microsoft уже ищет подходящую студию. Из основных кандидатов выделяют InXile — авторов постапокалиптичной серии Wasteland. Если всё пойдёт по плану Microsoft, то погружаться в новый мир Fallout игроки будут каждые несколько лет.

Оригинальная Fallout: New Vegas вышла в конце 2010 года и сразу же полюбилась поклонникам классических частей, поскольку разработчики делали большую ставку на разветвлённые диалоги и широту ролевого отыгрыша. Fallout 4, вышедшая в 2015 году, фанатами воспринимается больше как шутер, нежели RPG.

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