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Fallout 76 планируют развивать ещё минимум пять лет

Fallout 76 планируют развивать ещё минимум пять лет
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Главный дизайнер Fallout 76 Марк Такер пообщался с журналистом издания AusGames. По словам Такера, у Bethesda есть планы по развитию проекта на целых пять лет.

Дизайнер отметил, что разработчики чётко знают, что хотят видеть в игре. В основном будущий контент формируют из просьб и пожеланий игроков, однако авторы и сами позволяют себе что-то придумывать.

У нас есть долгосрочные планы, и чем лучше мы их обдумываем, тем всё более расплывчато, потому что мы приспосабливаемся и прислушиваемся к игрокам.

Fallout 76 вышла в 2018 году. Игра стартовала очень плохо, из-за этого ей предрекали смерть, однако Bethesda смогла вытащить свой проект и развить его до комфортного уровня. Сейчас в игре есть много контента и интересностей.

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