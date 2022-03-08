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Скоро покажут геймплей дополнения для Monster Hunter Rise

Скоро покажут геймплей дополнения для Monster Hunter Rise
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8 марта Capcom объявила о показе геймплея дополнения Sunbreak для Monster Hunter Rise. Игровой процесс расширения покажут уже 15 марта, он продлится 20 минут.

Ожидается, что разработчики продемонстрируют новые локации, виды оружия и многое другое. Расширение Sunbreak было анонсировано для Monster Hunter Rise ещё в сентябре. Игроки отправятся в деревню Камура, чтобы исследовать новый регион под названием Эльгадо.

Будьте готовы открыть новую историю, исследовать локации, охотиться на монстров и освоить новый игровой процесс!

Расширение Sunbreak будет платным. Его релиз состоится летом 2022 года. Сама Monster Hunter Rise доступна на ПК и Nintendo Switch.

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