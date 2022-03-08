Amazon ответила на критику откровенных нарядов в Lost Ark

Руководитель франшиз Amazon Games Соомин Парк пообщался с изданием Eurogamer и ответил на критику женских персонажей в Lost Ark. Он затронул вопросы гендерной привязки классов и откровенных нарядов девушек.

В Lost Ark классы персонажей создавались под определённый пол, но разработчики хотят постепенно развивать этот аспект. Скоро они добавят женщину-берсерка.

Классы тесно связаны с моделями героев, их функциями и анимациями. Из-за этого перенос способностей на другой пол требует большей работы. Женщина-берсерк — следующая героиня, которая появится в Корее. В будущем разработчики сделают больше моделей для классов, которые сейчас привязаны к полу.

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На критику откровенных нарядов девушек Парк ответил, что оригинальные костюмы не изменятся. Авторы Lost Ark не будут использовать их в рекламе и на стартовом экране, а также добавят более закрытую броню для альтернативы.

Западная версия Lost Ark вышла 11 февраля в Steam и стала хитом магазина. По пиковому онлайну MMORPG вырвалась на второе место в истории сервиса Valve с показателем в 1,325 млн игроков. На первом остаётся PUBG с результатом 3,257 млн человек.

В России Lost Ark доступна в сервисе My.Games c 2019 года.

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