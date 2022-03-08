У Final Fantasy 14 опять проблемы — игра не работает в Steam

Многие игроки Final Fantasy 14 в Steam не могут зайти в MMO после обновления, которое обязывает связать аккаунты сервиса Valve и Square Enix.

Привязку логинов сделали для обеспечения дополнительной защиты, но новая система не позволяет пользователям Steam войти в игру. Многие застряли на экране входа Final Fantasy 14 с сообщением о неизвестной технической проблеме.

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Поддержка Square Enix сообщила некоторым игрокам, что разработчики знают о проблеме и работают над её решением. Одной из причин называют специальные символы в логинах Steam. При их изменении учётные записи связываются, но это помогает не всем.

В декабре 2021 года для Final Fantasy 14 вышло дополнение Endwalker. Из-за резкого роста игроков разработчики приостановили продажи MMO более чем на месяц.

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