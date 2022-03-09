38 млрд часов и 132 млн активных игроков. Valve похвасталась успехами Steam в 2021 году
Поделиться
Valve поделилась впечатляющей статистикой Steam за 2021 год. Если коротко, то сервис продолжает показывать уверенный рост даже после пандемии, из-за которой многие игроки сидели дома и играли в свои любимые игры. Тезисно выбрали главное из материала.
Главное из отчёта об успехах Steam в 2021 году:
- Игроки провели почти 38 миллиардов часов в Steam — на 21% больше, чем в 2020 году.
- Количество активных пользователей достигло отметки в 132 млн человек — на 12 млн больше, чем в 2020 году.
- Количество ежедневных пользователей составило 69 млн геймеров — на 6,4 млн больше, чем в 2020 году.
- Пиковый онлайн в сервисе составил 27,4 млн игроков — на 2,6 млн больше, чем в 2020 году.
- Игроки потратили на игры на 27% больше средств — в сравнении с 2020 годом.
- Летняя распродажа 2021 года принесла разработчикам на 13% больше денег — в сравнении с аналогичной распродажей в 2020 году.
- Пользователи скачали почти 33 эксабайта (33 млрд гигабайт) данных.
Также Valve отметила, что очень рада видеть в Steam крупных издателей: Sony и Microsoft. Авторы заверили, что продолжат прислушиваться к мнению разработчиков и обычных игроков, постепенно улучшая сервис.
Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!
Комментарии
- 9 марта 2022
-
11:21
-
10:50
-
10:24
-
09:53
-
09:23
-
08:54
-
08:25
- 8 марта 2022
-
22:09
-
22:05
-
19:02
-
18:30
-
17:56
-
17:06
-
16:36
-
16:07
-
15:37
-
15:09
-
14:27
-
13:55
-
13:00
-
12:37
-
12:03
-
11:26
-
11:11
-
10:42
-
10:13
-
01:51
-
01:08
-
00:54
-
00:29
-
00:04
- 7 марта 2022
-
23:10
-
22:52
-
21:48
-
21:32
Партнерский контент