38 млрд часов и 132 млн активных игроков. Valve похвасталась успехами Steam в 2021 году

Valve поделилась впечатляющей статистикой Steam за 2021 год. Если коротко, то сервис продолжает показывать уверенный рост даже после пандемии, из-за которой многие игроки сидели дома и играли в свои любимые игры. Тезисно выбрали главное из материала.

Главное из отчёта об успехах Steam в 2021 году:

Игроки провели почти 38 миллиардов часов в Steam — на 21% больше, чем в 2020 году.

в Steam — на 21% больше, чем в 2020 году. Количество активных пользователей достигло отметки в 132 млн человек — на 12 млн больше, чем в 2020 году.

— на 12 млн больше, чем в 2020 году. Количество ежедневных пользователей составило 69 млн геймеров — на 6,4 млн больше, чем в 2020 году.

— на 6,4 млн больше, чем в 2020 году. Пиковый онлайн в сервисе составил 27,4 млн игроков — на 2,6 млн больше, чем в 2020 году.

— на 2,6 млн больше, чем в 2020 году. Игроки потратили на игры на 27% больше средств — в сравнении с 2020 годом.

— в сравнении с 2020 годом. Летняя распродажа 2021 года принесла разработчикам на 13% больше денег — в сравнении с аналогичной распродажей в 2020 году.

— в сравнении с аналогичной распродажей в 2020 году. Пользователи скачали почти 33 эксабайта (33 млрд гигабайт) данных.

Также Valve отметила, что очень рада видеть в Steam крупных издателей: Sony и Microsoft. Авторы заверили, что продолжат прислушиваться к мнению разработчиков и обычных игроков, постепенно улучшая сервис.

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