Microsoft стала лучшей игровой компанией 2021 года на Metacritic

Агрегатор Metacritic опубликовал топ лучших игровых издателей за 2021 год. Для подсчёта использовали специальные очки, которые отталкивались не только от среднего балла игр, но и от количества положительных обзоров. Дополнительные очки также начислялись тем издателем, проекты которых получили от 90 баллов и выше.

Безоговорочным лидером стала Microsoft — средний балл 346 очков. Вторую строчку заняла Sony — 312,9. Замкнула тройку Humble Games — 309,6. В топ-10 также попала EA, Bandai Namco и прошлогодний победитель Sega.

Топ-10 издателей 2021 года по версии Metacritic

Microsoft — 346 очков Sony — 312,9 очков Humble Games — 309,6 очков Activision Blizzard — 308,2 очков Bethesda Softworks — 306,9 очков Capcom — 303,3 очков Bandai Namco — 292,7 очков Sega — 292,7 очков EA — 291,9 очков 505 Games — 288,5 очков

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