Microsoft стала лучшей игровой компанией 2021 года на Metacritic
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Агрегатор Metacritic опубликовал топ лучших игровых издателей за 2021 год. Для подсчёта использовали специальные очки, которые отталкивались не только от среднего балла игр, но и от количества положительных обзоров. Дополнительные очки также начислялись тем издателем, проекты которых получили от 90 баллов и выше.
Безоговорочным лидером стала Microsoft — средний балл 346 очков. Вторую строчку заняла Sony — 312,9. Замкнула тройку Humble Games — 309,6. В топ-10 также попала EA, Bandai Namco и прошлогодний победитель Sega.
Топ-10 издателей 2021 года по версии Metacritic
- Microsoft — 346 очков
- Sony — 312,9 очков
- Humble Games — 309,6 очков
- Activision Blizzard — 308,2 очков
- Bethesda Softworks — 306,9 очков
- Capcom — 303,3 очков
- Bandai Namco — 292,7 очков
- Sega — 292,7 очков
- EA — 291,9 очков
- 505 Games — 288,5 очков
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