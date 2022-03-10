Как теперь активировать коды для PlayStation в России

Хоть Sony приостановила работу PlayStation Store в России, но часть функций всё же сохранилась — по крайней мере, на момент выпуска новости. Да, игры из подборки PS Plus активировать нельзя, но некоторые ключи из розницы — можно.
Некоторые сообщают, что это можно сделать из самого PS Store на консолях. Для этого надо зайти в магазин, выбрать свою учётную запись и перейти в пункт «Погашение кодов». Однако мы не смогли проверить этот способ, у нас он постоянно выдавал ошибку неверного или недействительного способа оплаты.
Другой способ у нас сработал: нужно мобильное приложение PlayStation для iOS и Android. Там выбираем вкладку PS Store (средняя кнопка в нижнем меню), справа сверху нажимаем на три горизонтальные линии и переходим в пункт «Погашение кодов». Аналогичный код у нас без проблем активировался на iOS.
Не исключено, что в ближайшее время и эти возможности отключат. К примеру, на сайте PS Store вообще нельзя зайти даже в свой профиль. Покупателям розничных копий дополнения Dawn of Ragnarok для Assassin's Creed Valhalla для PS4 и PS5 советуем побыстрее активировать ключи одним из способов, пока они ещё должны работать.
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