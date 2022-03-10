В Epic Games Store дарят симулятор постройки города Cities: Skylines

В Epic Games Store обновилась еженедельная раздача игр. С 10 по 17 марта все пользователи могут бесплатно забрать градостроительный симулятор Cities: Skylines.
Cities: Skylines представляет собой один из самых популярных симуляторов. По словам авторов, проект позволит взглянуть на жанр по-новому. В игре можно буквально построить собственный город и сделать из этого прибыльный бизнес. Игрокам предстоит заботиться о гражданах, уровне образования, водоснабжении, электроэнергии, полиции, пожарных и коммунальных службах.
Также можно использовать модификации, чтобы настроить игровой процесс по-своему, занимаясь многоуровневой симуляцией жизни города.
С 17 марта начнётся раздача психологического хоррора In Sound Mind.
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