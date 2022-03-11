Российский киберспортсмен M0nesy может получить гражданство Сербии

По информации портала Cybersport.ru, снайпер команды G2 Esports по CS:GO Илья «M0nesy» Осипов может получить сербское гражданство. В данный момент организация готовит все необходимые для этого документы.

Таким образом команда пытается избавить 16-летнего игрока от давления общественности. Ранее операционный директор NAVI Алексей «Xaoc» Кучеров заявил, что российские игроки клуба тоже задумываются о смене гражданства.

Илья «M0nesy» Осипов — один из самых перспективных игроков на профессиональной сцене CS:GO. Из последних достижений игрока — второе место на Intel Extreme Masters Season XVI. Спортсмен вместе со своей командой заработали $ 180 тыс.

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