Художник показал дневник с рисунками по прохождению Elden Ring
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Художник Сти Пикфорд, который работает над видеоиграми и комиксами вместе с братом Джоном, показал свой дневник с рисунками по прохождению Elden Ring.
Пикфорд иллюстрировал сцены из Elden Ring и подписывал их своими впечатлениями. Начинается дневник с эмоций после битвы с первым боссом.
Я думал, что я уже в замке, но нет. Этот рогатый волосатый мужик перегородил мне путь. Время битвы с боссом! Я почти убил его и снял 95% здоровья с первой попытки. Не так и плохо для бандита 5-го уровня. Я вернусь к этому старому козлу позже.
Фото: Ste Pickford
Фото: Ste Pickford
Фото: Ste Pickford
Заканчивается повествование Пикфорда встречей с Родерикой у круглого стола и улучшением навыков.
Я вернулся к круглому столу, и там появилась Родерика. Девушка из лачуги, которая греется у костра. После некоторого времени она предлагает улучшить мой призыв духов за могильные цветы. Круто!
Фото: Ste Pickford
Фото: Ste Pickford
Фото: Ste Pickford
Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Экшен возглавил почти все чарты PlayStation в феврале.
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