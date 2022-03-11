Художник показал дневник с рисунками по прохождению Elden Ring

Художник Сти Пикфорд, который работает над видеоиграми и комиксами вместе с братом Джоном, показал свой дневник с рисунками по прохождению Elden Ring.

Пикфорд иллюстрировал сцены из Elden Ring и подписывал их своими впечатлениями. Начинается дневник с эмоций после битвы с первым боссом.

Я думал, что я уже в замке, но нет. Этот рогатый волосатый мужик перегородил мне путь. Время битвы с боссом! Я почти убил его и снял 95% здоровья с первой попытки. Не так и плохо для бандита 5-го уровня. Я вернусь к этому старому козлу позже.

Фото: Ste Pickford

Фото: Ste Pickford

Фото: Ste Pickford

Заканчивается повествование Пикфорда встречей с Родерикой у круглого стола и улучшением навыков.

Я вернулся к круглому столу, и там появилась Родерика. Девушка из лачуги, которая греется у костра. После некоторого времени она предлагает улучшить мой призыв духов за могильные цветы. Круто!

Фото: Ste Pickford

Фото: Ste Pickford

Фото: Ste Pickford

Elden Ring доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Экшен возглавил почти все чарты PlayStation в феврале.

Следите за главными новостями видеоигр и кино в новом телеграм-канале «Чемп.Play»! Подписывайтесь и будьте в курсе!