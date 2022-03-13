«Аркейн» выиграл в 9 номинациях премии «Энни»

Организаторы премии «Энни» назвали лучшие анимационные сериалы и фильмы 2021 года. Больше всего наград получил «Аркейн» по League of Legends.

Сериал «Аркейн» заработал все девять наград, в которых был номинирован. Мультфильм «Митчеллы против машин» победил в восьми категориях, а «Энканто» — в трёх.

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Победители премии «Энни-2022»

Лучший мультфильм — «Митчеллы против машин»

Лучший независимый мультфильм — «Побег»

Лучшая специальная постановка — «Дерево»

Лучший короткометражный мультфильм — «Зверь»

Лучший спонсируемый мультфильм — A Future Begins

Лучший анимационный продукт для дошкольных учреждений — «Ада Твист, учёный»

Лучший анимационный продукт для детей — «Майя и три воина»

Лучший анимационный продукт для широкой аудитории — «Аркейн»

Лучший студенческий мультфильм — Night of the Living Dread

Лучшие визуальные эффекты на телевидении — «Аркейн»

Лучшие визуальные эффекты — «Митчеллы против машин»

Лучшая анимация персонажей на телевидении — «Аркейн»

Лучшая анимация персонажей — «Энканто»

Лучшая анимация персонажей в игровом кино — «Шан-Чи и легенда десяти колец»

Лучшая анимация персонажей в видеоигре — Ratchet & Clank: Rift Apart

Лучший дизайн персонажей на телевидении — «Аркейн»

Лучший дизайн персонажей — «Митчеллы против машин»

Лучшая режиссура на телевидении — «Аркейн»

Лучшая режиссура — «Митчеллы против машин»

Лучшая музыка на телевидении — «Майя и три воина»

Лучшая музыка — «Энканто»

Лучшая работа художника-постановщика на телевидении — «Аркейн»

Лучшая работа художника-постановщика — «Митчеллы против машин»

Лучшая раскадровка на телевидении — «Аркейн»

Лучшая раскадровка — «Энканто»

Лучшая актёрская игра на телевидении — Элла Пернелл (Джинкс), «Аркейн»

Лучшая актёрская игра — Эбби Джейкобсон (Кэти), «Митчеллы против машин»

Лучший сценарий на телевидении — «Аркейн»

Лучший сценарий — «Митчеллы против машин»

Лучший монтаж на телевидении — «Что, если...?»

Лучший монтаж — «Митчеллы против машин»

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