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«Аркейн» выиграл в 9 номинациях премии «Энни»

«Аркейн» выиграл в 9 номинациях премии «Энни»
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Организаторы премии «Энни» назвали лучшие анимационные сериалы и фильмы 2021 года. Больше всего наград получил «Аркейн» по League of Legends.

Сериал «Аркейн» заработал все девять наград, в которых был номинирован. Мультфильм «Митчеллы против машин» победил в восьми категориях, а «Энканто» — в трёх.

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Победители премии «Энни-2022»

  • Лучший мультфильм — «Митчеллы против машин»
  • Лучший независимый мультфильм — «Побег»
  • Лучшая специальная постановка — «Дерево»
  • Лучший короткометражный мультфильм — «Зверь»
  • Лучший спонсируемый мультфильм — A Future Begins
  • Лучший анимационный продукт для дошкольных учреждений — «Ада Твист, учёный»
  • Лучший анимационный продукт для детей — «Майя и три воина»
  • Лучший анимационный продукт для широкой аудитории — «Аркейн»
  • Лучший студенческий мультфильм — Night of the Living Dread
  • Лучшие визуальные эффекты на телевидении — «Аркейн»
  • Лучшие визуальные эффекты — «Митчеллы против машин»
  • Лучшая анимация персонажей на телевидении — «Аркейн»
  • Лучшая анимация персонажей — «Энканто»
  • Лучшая анимация персонажей в игровом кино — «Шан-Чи и легенда десяти колец»
  • Лучшая анимация персонажей в видеоигре — Ratchet & Clank: Rift Apart
  • Лучший дизайн персонажей на телевидении — «Аркейн»
  • Лучший дизайн персонажей — «Митчеллы против машин»
  • Лучшая режиссура на телевидении — «Аркейн»
  • Лучшая режиссура — «Митчеллы против машин»
  • Лучшая музыка на телевидении — «Майя и три воина»
  • Лучшая музыка — «Энканто»
  • Лучшая работа художника-постановщика на телевидении — «Аркейн»
  • Лучшая работа художника-постановщика — «Митчеллы против машин»
  • Лучшая раскадровка на телевидении — «Аркейн»
  • Лучшая раскадровка — «Энканто»
  • Лучшая актёрская игра на телевидении — Элла Пернелл (Джинкс), «Аркейн»
  • Лучшая актёрская игра — Эбби Джейкобсон (Кэти), «Митчеллы против машин»
  • Лучший сценарий на телевидении — «Аркейн»
  • Лучший сценарий — «Митчеллы против машин»
  • Лучший монтаж на телевидении — «Что, если...?»
  • Лучший монтаж — «Митчеллы против машин»
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