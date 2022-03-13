«Аркейн» выиграл в 9 номинациях премии «Энни»
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Организаторы премии «Энни» назвали лучшие анимационные сериалы и фильмы 2021 года. Больше всего наград получил «Аркейн» по League of Legends.
Сериал «Аркейн» заработал все девять наград, в которых был номинирован. Мультфильм «Митчеллы против машин» победил в восьми категориях, а «Энканто» — в трёх.
Победители премии «Энни-2022»
- Лучший мультфильм — «Митчеллы против машин»
- Лучший независимый мультфильм — «Побег»
- Лучшая специальная постановка — «Дерево»
- Лучший короткометражный мультфильм — «Зверь»
- Лучший спонсируемый мультфильм — A Future Begins
- Лучший анимационный продукт для дошкольных учреждений — «Ада Твист, учёный»
- Лучший анимационный продукт для детей — «Майя и три воина»
- Лучший анимационный продукт для широкой аудитории — «Аркейн»
- Лучший студенческий мультфильм — Night of the Living Dread
- Лучшие визуальные эффекты на телевидении — «Аркейн»
- Лучшие визуальные эффекты — «Митчеллы против машин»
- Лучшая анимация персонажей на телевидении — «Аркейн»
- Лучшая анимация персонажей — «Энканто»
- Лучшая анимация персонажей в игровом кино — «Шан-Чи и легенда десяти колец»
- Лучшая анимация персонажей в видеоигре — Ratchet & Clank: Rift Apart
- Лучший дизайн персонажей на телевидении — «Аркейн»
- Лучший дизайн персонажей — «Митчеллы против машин»
- Лучшая режиссура на телевидении — «Аркейн»
- Лучшая режиссура — «Митчеллы против машин»
- Лучшая музыка на телевидении — «Майя и три воина»
- Лучшая музыка — «Энканто»
- Лучшая работа художника-постановщика на телевидении — «Аркейн»
- Лучшая работа художника-постановщика — «Митчеллы против машин»
- Лучшая раскадровка на телевидении — «Аркейн»
- Лучшая раскадровка — «Энканто»
- Лучшая актёрская игра на телевидении — Элла Пернелл (Джинкс), «Аркейн»
- Лучшая актёрская игра — Эбби Джейкобсон (Кэти), «Митчеллы против машин»
- Лучший сценарий на телевидении — «Аркейн»
- Лучший сценарий — «Митчеллы против машин»
- Лучший монтаж на телевидении — «Что, если...?»
- Лучший монтаж — «Митчеллы против машин»
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