Появились первые 10 минут «Человека-паука: Нет пути домой»

14 марта издание IGN опубликовало первые 10 минут фильма «Человек-паук: Нет пути домой». Примечательно, что посмотреть первые минуты фильма можно в отличном качестве.
Промежуток захватывает раскрытие личности Человека-паука, разговор Питера с тетушкой Мэй, допрос в отделении правоохранительных органов и даже появление Чарли Кокса в образе адвоката Мэтта Мёрдока. Кончается фрагмент тем, что Питер и Мэй приходят домой к Хэппи Хогану.
«Человек-паук: Нет пути домой» вышел в прокат в декабре 2021 года. Фильм получил восторженные отзывы как от зрителей, так и от критиков. Вероятно, всё из-за успешного появления Пауков в исполнении Эндрю Гарфилда и Тоби Магуайра.
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