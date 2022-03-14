Dark Souls прошли с помощью навоза

Франшиза Dark Souls известна своей сложностью. Фанаты уже прошли игры серии на бананах, барабанах и многом-многом другом. Блогер под ником LilAggy решил использовать ещё один способ прохождения.
Он задал себе цель — пройти Dark Souls и применять в битвах только куски навоза. У них есть два эффекта: отправление противника токсинами и отравление самого игрока. Блогер запасся здоровьем и действительно прошёл игру с кучами навоза.
На такое прохождение ушло более семи часов. В ролик попали лишь самые забавные моменты. Их накопилось на 23 минуты. В видео показаны сражения с сюжетными боссами и другими противниками.
Dark Souls доступна на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.
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