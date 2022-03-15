Фанату World of Warcraft подарили крутой меч Артаса

Один из лучших подарков для геймера — вещь из любимой игры. Этим предметом может быть оружие, какой-то амулет, фигурка или ещё что-нибудь. Пользователь Reddit под ником eshaded поделился тем, что ему подарили.
Судя по всему, геймер очень любит World of Warcraft. Ему подарили меч Артаса, который стал Королём-личом. Стоит отметить внимание к деталям. Создатели изделия передали саму форму Фростморна, его лезвие и рунные надписи на клинке.
В комментариях пользователи отметили работу. По мнению игроков, такой подарок — очень полезная и хорошая вещь для геймеров. Многие пошутили про то, что меч уже поглотил душу именинника, а пост выложил зомби.
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