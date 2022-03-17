Звезда «Эйфории» Сидни Суини сыграет в фильме Sony «Мадам Паутина»

Недавно издание Deadline сообщило, что звезда «Эйфории» и сериала «Сплошной отстой!» Сидни Суини получила роль в фильме Sony Pictures «Мадам Паутина».

Согласно данным, роль Суини неизвестна, но она точно будет иметь вес в сюжете. Других деталей об участии Сидни Суини в картине нет. Главную роль в фильме сыграет Дакота Джонсон. Ранее на её кандидатуру метила Дженнифер Лоуренс.

Детали сюжета скрыты. Если опираться на комиксы и мультсериалы, то Мадам Паутина обладает навыками чтения мыслей, телепортации и другими способностями. Режиссёром картины выступит С. Дж. Кларксон, а сценарий напишут Мэтт Сазама и Бёрк Шарплесс.

Sony Pictures пока что не озвучила даже примерную дату выхода «Мадам Паутины».

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